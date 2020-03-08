AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دير الأنبا بيشوي يعلن ترتيبات صلاة الجنازة على جثمان الأنبا صرابامون

الأحد 08/مارس/2020 - 09:21 م
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
Advertisements
سامح سلام

أعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون إجراءات وترتيبات صلوات الجناز على مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذى رحل عن صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عاما.


وأكد  دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون – في بيان له اليوم - أن المشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير ستقام في الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، وستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.


وأضاف البيان أن الدير يعتذر عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات غدً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.


ونوه إلى أنه سيتم فتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء المقبل بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته وأبن الطاعة تحل عليه البركة.


ولد نيافة الأنبا صرابامون في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر في 20 فبراير 1937، باسم عازر قليد، وذهب إلى دير السريان بوادي النطرون في عام 1959، وترهب بالدير ذاته باسم "الراهب صرابامون السرياني"، ونال نعمة القسسية في 24 فبراير عام 1963 ، ثم نال درجة القمصية في 25 يونيو 1967.


وسيم أسقفا عاما في احد العنصرة عام في 17 يونيو 1973 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، ثم تم تنصيبه  أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي في 29 مايو 1977، وهو يعتبر الأب الروحي لرهبان دير الأنبا بيشوي وبعض الأساقفة من أبناء الدير، وكذا بعض رهبان دير السريان والأديرة الأخرى.


وفي حبرية البابا شنوده الثالث كان عضوا في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة شئون الأديرة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وقام قداسة البابا شنوده الثالث بإلباس "الإسكيم" لثلاثة من رؤساء الأديرة "نيافة الأنبا صرابامون - نيافة الأنبا متاؤس - نيافة الأنبا مينا" في مساء الأربعاء 31 يناير 1996. وهم الرؤساء الذين أمضوا أكثر من ثلاثين سنة في الرهبنة، ويستطيعون ممارسة طقس الإسكيم في الدير .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية.. دير الأنبا باخوميوس في أسوان.. صرح ديني من طراز فريد

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة الشهيد أبو فام في طما

الكنيسة القبطية.. أسقف الشباب يستقبل وفدا من الرومانية الأرثوذكسية.. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا انطونيوس.. والتواصل مع كنائس العالم

دير الأنبا بيشوى..أحد الأديرة الهامة الموثقة بمرحلة التشغيل التجريبى لمسار العائلة المقدسة

إيبارشية طما تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لنياحة الأنبا فام

دير الأنبا بيشوي يعلن تفاصيل الحالة الصحية لرئيسه صرابامون

ترشيحاتنا

الموجة لم تهدأ بعد.. كيف نال فيروس كورونا من ركاب باخرة الأقصر الموبوءة؟

بعد الاشتباه فى حالتين.. حقيقة ظهور بؤرة لفيروس كورونا في المنوفية

قرار جديد من السعودية للبنوك بسبب فيروس كورونا

لاعب الزمالك السابق يعترف: ادعيت الإصابة وافتعلت الأزمات للرحيل والانضمام للترجي

طلبت الطلاق في الصباحية.. زوجة تكتشف خيانة زوجها ليلة الزفاف

بسبب سورة النساء.. هجوم وتنمر الجمهور بـ ميرهان حسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

بالكاوبوي.. درة بإطلالة رجالية في اليوم العالمي للمرأة