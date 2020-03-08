دير الأنبا بيشوي يعلن ترتيبات صلاة الجنازة على جثمان الأنبا صرابامون

أعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون إجراءات وترتيبات صلوات الجناز على مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذى رحل عن صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عاما.





وأكد دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون – في بيان له اليوم - أن المشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير ستقام في الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، وستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.





وأضاف البيان أن الدير يعتذر عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات غدً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.





ونوه إلى أنه سيتم فتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء المقبل بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته وأبن الطاعة تحل عليه البركة.





ولد نيافة الأنبا صرابامون في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر في 20 فبراير 1937، باسم عازر قليد، وذهب إلى دير السريان بوادي النطرون في عام 1959، وترهب بالدير ذاته باسم "الراهب صرابامون السرياني"، ونال نعمة القسسية في 24 فبراير عام 1963 ، ثم نال درجة القمصية في 25 يونيو 1967.





وسيم أسقفا عاما في احد العنصرة عام في 17 يونيو 1973 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، ثم تم تنصيبه أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي في 29 مايو 1977، وهو يعتبر الأب الروحي لرهبان دير الأنبا بيشوي وبعض الأساقفة من أبناء الدير، وكذا بعض رهبان دير السريان والأديرة الأخرى.





وفي حبرية البابا شنوده الثالث كان عضوا في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة شئون الأديرة ولجنة الطقوس ولجنة شئون الإيبارشيات، وقام قداسة البابا شنوده الثالث بإلباس "الإسكيم" لثلاثة من رؤساء الأديرة "نيافة الأنبا صرابامون - نيافة الأنبا متاؤس - نيافة الأنبا مينا" في مساء الأربعاء 31 يناير 1996. وهم الرؤساء الذين أمضوا أكثر من ثلاثين سنة في الرهبنة، ويستطيعون ممارسة طقس الإسكيم في الدير .