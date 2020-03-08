قرينة الرئيس: خالص الحب والتقدير لكل امرأة مصرية.. فيديو وصور

أبدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها بمشاركة النماذج النسائية الرائعة لما قدمنه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا.





وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس السيسى على موقع التواصل الاجتماعى « فيس بوك » قائلة: « سعدت اليوم كثيرًا بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا.. خالص الحب والتقدير لكل امرأة مصرية داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة».





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