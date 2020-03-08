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برلمان

أمين تنظيم مستقبل وطن: المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية

الأحد 08/مارس/2020 - 10:36 م
المستشار عصام هلال
المستشار عصام هلال أمين تنظيم مستقبل وطن
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ماجدة بدوي - أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
وجه المستشار عصام هلال أمين تنظيم مستقبل وطن، التحية والتقدير للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية في كل العصور السابقة.

وقال هلال في بيان له، إن معدل تقدم ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها وكذلك مساهمتها في بناء وتنمية المجتمع وهي ما حققته المرأة المصرية ووصلت لأعلى معدل في الوظائف العامة والوزارات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لها دور كبير في تنمية المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن الدستور المصري نص في التعديلات الدستورية الأخيرة على حصول المرأة على ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد، وهي طفرة كبيرة تشهدها الحياة السياسية والحزبية في مصر، وكذلك يمثلن ربع مجلس الوزراء ولهن بصمة كبيرة فى مجالهن، وزيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن القيادة السياسية في مصر، تولي المرأة عناية غير مسبوقة، لإيمانها الكامل بمشروعية وأحقية المرأة في الحصول على كامل حقوقها.

وشدد "أمين تنظيم مستقبل وطن"، على أن المرأة المصرية هي رمز للتضحية والفداء وما قامت به في الأحداث المختلفة خلال السنوات الأخيرة يؤكد ذلك، مؤكدا أنه لا سبيل لنهضة مصر والوصول بها إلى بر الأمان إلا بمشاركة المرأة والرجل في كل المجالات التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع.

يشار إلى أن قصة اليوم العالمي للمرأة بدأت في الثامن من آذار لعام 1908، حيث يشار إلى أن هذا التاريخ يوم سوداوي بحق المرأة، عندما تجمعت مجموعة من النساء العاملات في محل نسيج بالولايات المتحدة الامريكية وأعلن حالة الاضراب، فقرر حينها صاحب المصنع حرق المصنع بالنساء العاملات، وتوفيت جميع النساء في يوم المرأة العالمي بأمريكا، حيث جاء اليوم العالمي للمرأة ذكرى أليمة للمرأة وإثبات معاناتها على مدى العصور.
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