أخبار البلد

انطلاق الامتحانات الإلكترونية بآداب عين شمس ضمن منظومة التحول الرقمي بالجامعة

حسام الفقي

انطلقت أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس،  وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،أ.دحنان كامل عميدة الكلية، وإشراف أ.د محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد الله مدير وحدة القياس والتقويم.
 

أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

حيث أكدت الدكتورة  حنان كامل أن الكلية  تسعى بإستمرار إلى تطوير آليات التعليم والتقويم بما يتواكب مع توجه جامعة عين شمس نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرةً إلى أن تطبيق الامتحانات الإلكترونية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والدقة في التقييم، وتنمية قدرات الطلاب على التعامل الإيجابي مع التكنولوجيا التعليمية.


وشددت أ.د حنان كامل  على أن الكلية تحرص على تهيئة بيئة امتحانية مريحة ومنظمة، وتوفير كل سبل الدعم الفني والإداري، بما يحقق أعلى معايير الجودة والانضباط الأكاديمي.


و تُجرى الامتحانات داخل معامل الجامعة  بمقر كلية الألسن، بواقع سبع لجان يوميًا تضم في مجملها نحو 5700 طالب وطالبة، وفق منظومة إلكترونية دقيقة تضمن الانضباط والشفافية، وسط متابعة ميدانية من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بما يعكس حرص الكلية على توفير بيئة أكاديمية آمنة ومنظمة لطلابها.

ويأتي تنظيم الامتحانات الإلكترونية ضمن خطة الكلية  لتحديث منظومة القياس والتقويم، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية، بما يواكب رؤية الجامعة للتحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، والذي يستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والإدارية، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، وتيسير التواصل بين أطراف العملية التعليمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي منتصف الفصل الدراسي طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس

