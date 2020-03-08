13 أبريل طعن المتهمين بلجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

تنظر محكمة النقض بجلسة 13 أبريل المقبل طعن المتهمين المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد و ينظر الطعن أمام دائرة الإثنين " ج ".





وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 19 أغسطس الماضي بالإعدام شنقًا على 6 متهمين، في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" المتهين فيها بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.



