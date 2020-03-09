AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نيوزيلندا تقرر استمرار حظر السفر إلى إيران 7 أيام

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قررت نيوزيلندا، اليوم الإثنين، تمديد  حظر السفر المفروض على الصين وإيران لـ 7 أيام بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واعترفت السلطات الإيرانية للمرة الأولى بفشلها في مواجهة فيروس كورونا الجديد، حيث قال قائد إدارة العمليات لمكافحة كورونا في العاصمة طهران إن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" خرج عن السيطرة في طهران وسائر بقاع البلاد.

وبحسب صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أكد علي رضا زالي، أن عملية التدخل لمواجهة الفيروس يجب أن تكون أكثر صرامة، من أجل التنبؤ بسيناريوهات انتشار كورونا، وحتى لا تستمر وتيرة الإصابات في التزايد.

واستدرك إن "توسع رقعة انتشار الفيروس نمط عالمي، لذلك يوجد النمط نفسه في إيران، ما يجعل الإحصائيات المتزايدة أمر متوقع".

وحذر من أنه إذا لم يكن هناك تغير في خطط واستراتيجية مواجهة الفيروس والوصول إلى المجتمع والتوعية والعمل على كسر الدورة البيولوجية للفيروس، فقد تتسارع هذه الزيادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية تفرض الحجر الصحي على القادمين من قم الإيرانية

تحرك عاجل للكويت ضد انتشار فيروس في إيران

بسبب حالة كورونا الإيرانية.. إجراءات مشددة داخل العراق

بومبيو يفضح إيران.. تعمدت إخفاء معلومات عن كورونا

وفيات كورونا تصل لـ2744 في الصين.. كوفيد 19 يغلق إيطاليا.. 22 وفاة و141 مصابا بسبب الوباء فى إيران.. وكوريا الشمالية تواجه الفيروس بالطاعة المطلقة.. أبرز عناوين الصحف السعودية

أطباء يفجرون مفاجأة: فيروس كورونا ظهر في إيران قبل الصين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني .. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2020

تعليق مؤثر من هاني حتحوت على خروج المصري من الكونفدرالية ..فيديو

الداخلية تغلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

برلماني يطالب بالتدخل السريع لحل أزمة استخراج شهادات PCR

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

هضبة بمناسبه ايه؟.. زكي فطين يهاجم عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

فتاة وشقيقها الصغير تعرضا للاعتداء الوحشي على يد أشهر مغتصب بريطاني بعد إطلاق سراحه

شاهد لأول مرة تفاصيل فورد برونكو 2021.. صور