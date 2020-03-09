نيوزيلندا تقرر استمرار حظر السفر إلى إيران 7 أيام

قررت نيوزيلندا، اليوم الإثنين، تمديد حظر السفر المفروض على الصين وإيران لـ 7 أيام بسبب فيروس كورونا المستجد.





واعترفت السلطات الإيرانية للمرة الأولى بفشلها في مواجهة فيروس كورونا الجديد، حيث قال قائد إدارة العمليات لمكافحة كورونا في العاصمة طهران إن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" خرج عن السيطرة في طهران وسائر بقاع البلاد.





وبحسب صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أكد علي رضا زالي، أن عملية التدخل لمواجهة الفيروس يجب أن تكون أكثر صرامة، من أجل التنبؤ بسيناريوهات انتشار كورونا، وحتى لا تستمر وتيرة الإصابات في التزايد.





واستدرك إن "توسع رقعة انتشار الفيروس نمط عالمي، لذلك يوجد النمط نفسه في إيران، ما يجعل الإحصائيات المتزايدة أمر متوقع".





وحذر من أنه إذا لم يكن هناك تغير في خطط واستراتيجية مواجهة الفيروس والوصول إلى المجتمع والتوعية والعمل على كسر الدورة البيولوجية للفيروس، فقد تتسارع هذه الزيادة.