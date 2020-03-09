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أخبار العالم

توقعات بزيادة أخرى.. فلسطين تعلن حصيلة جديدة لحالات الإصابة بـ كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:39 ص
فلسطين تعلن حصيلة
فلسطين تعلن حصيلة جديدة لإصابات كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 20 إصابة.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، إنه يجري فحص 132 عينة جديدة لدى وزارة الصحة، في ظل توقعات بارتفاع حالات الإصابة مع مرور الوقت.

وأعلن اشتية عن تخصيص مستشفى جديد في مدينة بيت لحم للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن هناك تنسيقا مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، مشددا على كل من يريد العودة إلى الأراضي الفلسطينية بشكل اضطراري إلى الخروج في أقرب وقت ممكن.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قررت تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

كما قررت تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا، وعليه يتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما.

كما تم إغلاق جميع المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما، ووقف جميع الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضا.

وطالبت بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة 14 يوما.
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