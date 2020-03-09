توقعات بزيادة أخرى.. فلسطين تعلن حصيلة جديدة لحالات الإصابة بـ كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 20 إصا بة.





وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، إنه يجري فحص 132 عينة جديدة لدى وزارة الصحة، في ظل توقعات بارتفاع حالات الإصابة مع مرور الوقت.





وأعلن اشتية عن تخصيص مستشفى جديد في مدينة بيت لحم للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد أن هناك تنسيقا مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، مشددا على كل من يريد العودة إلى الأراضي الفلسطينية بشكل اضطراري إلى الخروج في أقرب وقت ممكن.



