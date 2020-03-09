الدولار يرتفع في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9-3-2020

اسعار الدولار اليوم الاثنين شهدت ارتفاع جديد أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية متأثرا بعودة الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية على خلفية المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" وحرب الأسعار بسوق النفط العالمية.









وقفزت العملة الأمريكية بنحو 5 قروش دفعة واحدة في أغلب البنوك المصرية ليسجل 65ر15 جنيه للشراء و75ر15 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.





كما سجل 64ر15 جنيه للشراء و74ر15 جنيه للبيع في 4 بنوك هي عودة والمصري الخليجي والمصرف المتحد وأبو ظبي الإسلامي.









وسجل الدولار 63ر15 جنيه للشراء و73ر15 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية ببنكي التجاري الدولي مصر والعربي الأفريقي، فيما سجل 61ر15 جنيه للشراء و71ر15 جنيه للبيع ببنكي مصر والأهلي.









ويحرص "صدى البلد" على تقديم خدمة معرفة سعر الدولار الآن بشكل دوري على مدار اليوم، حتى يتثنى للمهتمين من معرفة سعر الدولار الآن بشكل مباشر.