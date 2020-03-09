AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يرتفع في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9-3-2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
اسعار الدولار  اليوم الاثنين شهدت ارتفاع  جديد أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية متأثرا بعودة الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية على خلفية المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" وحرب الأسعار بسوق النفط العالمية.


وقفزت العملة الأمريكية بنحو 5 قروش دفعة واحدة في أغلب البنوك المصرية ليسجل 65ر15 جنيه للشراء و75ر15 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.


كما سجل 64ر15 جنيه للشراء و74ر15 جنيه للبيع في 4 بنوك هي عودة والمصري الخليجي والمصرف المتحد وأبو ظبي الإسلامي.


وسجل الدولار 63ر15 جنيه للشراء و73ر15 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية ببنكي التجاري الدولي مصر والعربي الأفريقي، فيما سجل 61ر15 جنيه للشراء و71ر15 جنيه للبيع ببنكي مصر والأهلي.


ويحرص "صدى البلد" على تقديم خدمة معرفة سعر الدولار الآن بشكل دوري على مدار اليوم، حتى يتثنى للمهتمين من معرفة سعر الدولار الآن بشكل مباشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-1-2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 3-2-2020

تراجع جديد أمام الجنيه.. الدولار يسجل 15.68 جنيه للشراء في البنك الأهلي

استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

ارتفاع جديد لـ سعر الدولار فى 6 بنوك بمصر

ترشيحاتنا

الوداد المغربي: مواجهة الاهلي نهائي مبكر.. ونتمنى وجود هذا اللاعب

زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور

فضيحة جديدة.. شاهد بوتين يتجاهل أردوغان والوفد المرافق

لقاح جديد لـ فيروس كورونا في مصر هذا التوقيت | اعرف التفاصيل

الداخلية تغلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

بعد الانفصال.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وأحمد إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة