حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية تقريرًا، أكد فيه أن الأطباء في الصين يحاولون بحث مدى تأثير فيتامين C على المصابين بــ فيروس كورونا الجديد، خاصة وأن فيتامين c له قدرة هائلة على تقوية الجهاز المناعي .
ومازال الأطباء والخبراء في الصين في حالة استكشاف تأثير فيتامين c ، وهي إحدى التجارب التي لجأ لها الأطباء في الصين لمحاولة علاج فيروس كورونا الجديد الذى نفشى في الصين منذ ديسمبر الماضي .
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ولم يتوصل الباحثون حتى الآن للنتيجة النهائية، لكن بشكل عام فيتامين c يقوي الجهاز المناعي بشكل هائل وبالتالي يمنحه القدرة على مواجهة العدوى والفيروسات ومن بينها فيروس كورونا ، ويجعل الجسم يتصدى لها وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات في حالة الإصابة بفيروس كورونا .
ولذا في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم ووصوله مصر ، يمكن اللجوء لتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين c وتناول مصادره الأساسية مثل البرتقال واليوسفي والليمون ، وذلك لمد الجسم بجرعة كبيرة بفيتامين c تقوي الجهاز المناعي وتجعله قادرًا على التصدي لأي عدوى أو فيروس .