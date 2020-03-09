AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. تفاصيل حكم جنايات القاهرة في حادث قطار محطة مصر.. وإلزام المتهم الأول بدفع 8 ملايين جنيه

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:16 م
المتهمين فى حادث
المتهمين فى حادث قطار محطة مصر
Advertisements
رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية بمعاقلة 14 متهما في قضية حادث قطار محطة مصر والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول علاء فتحي بالسجن ١٥ سنة وإلزامه برد ٨ ملايين جنيه و٨٠٠ ألف جنيه والمشدد ١٠ سنوات للمتهمين الثاني أيمن الشحات وعاطف نصر ١٠ سنوات والمشدد ٧ سنوات للمتهمين أيمن أحمد وسامح جرجس ويحيي سعيد وعادل مصطفي ومصطفي عبد الحميد المشدد ٥ سنوات للمتهم السيد أبو الفتوح والمشدد ٣ سنوات للمتهم محمود حمدي تهمة تعاطي المخدرات و١٠ سنوات عن باقي التهم الموجه اليه والمشدد ١٠ سنوات للمتهم محمود فتحي والمشدد عامين للمتهم محمود عبد العزيز والمتهم مهدي محمد مهدي السجن ٣ سنين.  

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين في حادث محطة مصر للأربعاء المقبل

الحكم على 14 متهمًا بـ«حادث قطار محطة مصر» 9 مارس

بعد قليل.. النطق بالحكم على 14 متهما بـ«حادث قطار محطة مصر»

شاهد.. بدء جلسة النطق بالحكم علي المتهمين في «حادث قطار محطة مصر»

المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر يصرخ: انا مظلوم وربنا عارف اللي حصل

متهم في حادث قطار محطة مصر يصرخ من داخل القفص: فين الإعلام حد يصورني أنا بريء

ترشيحاتنا

قرار حازم.. الطب الشرعي السوري يتحرك في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

بعد الانفصال.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وأحمد إبراهيم

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد

حكم إخراج الزكاة شهريًا.. الإفتاء تحدد الشروط والضوابط

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم ..صور

بعد انفصالهما.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبى مع مدير أعمالها| شاهد