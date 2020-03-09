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محافظات

تفاصيل تقرير حالة الطاقم الطبى المرافق للسائح الأجنبى المتوفى بـ كورونا فى الغردقة

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:39 م
كورونا
كورونا
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إبراهيم جادالله

كشف مصدر بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن العينات التى تم أخذها من الطاقم الطبى بمستشفى الغردقة العام الذى تعامل مع السائح الألماني الذى توفى بسبب كورونا كلها جاءت سلبية، ولا توجد أى إصابة بينهم.


وقال مصدر بالصحة، إن الطاقم الطبى كان يتعامل بكل حذر ويستخدم كافة أساليب الوقاية من أقنعة وجونتيات وملابس للوقاية من الفيروس مع التعقيم المستمر.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩).


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.


وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.

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