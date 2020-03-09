بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز..مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

شهدت قرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاه بسوهاج، منذقليل حريق في منزل مكون من طابقين بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، نتج عن الواقعة مصرع ربة منزل واصابة عامل وطفلة.





تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بالمنشاه، والمصابين لمستشفي سوهاج العام، وتم اخطار الوحدة المحلية للمعاينة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، 55 عاما عاملـ .





نتج عن الواقعة مصرع سعاد حسني عبدالهادي، 21 عاما، اثر اصابتها بحروق متفرقة، كما أصيب كل من رضا صالح إبراهيم، 55 عاما، عامل، ورانيا كامل عليو، 7 سنوات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاه، والمصابين للمستشفي العام.





وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل، من شدة النيران، حرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.