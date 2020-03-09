AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز..مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حريق بسوهاج

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:40 م
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز
Advertisements
خالد رياض

شهدت قرية كوم بدار بدائرة مركز المنشاه بسوهاج، منذقليل حريق في منزل مكون من طابقين بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، نتج عن الواقعة مصرع ربة منزل واصابة عامل وطفلة.


تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بالمنشاه، والمصابين لمستشفي سوهاج العام، وتم اخطار الوحدة المحلية للمعاينة.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين ملك ناصر عبداللاه عرابي، 55 عاما عاملـ .


نتج عن الواقعة مصرع سعاد حسني عبدالهادي، 21 عاما، اثر اصابتها بحروق متفرقة، كما أصيب كل من رضا صالح إبراهيم، 55 عاما، عامل، ورانيا كامل عليو، 7 سنوات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاه، والمصابين للمستشفي العام.


وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل، من شدة النيران، حرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة عامل في انهيار منزل بسوهاج.. صور

إصابة 3 أشخاص في حريق بمنزل بسبب تسريب غاز بسوهاج

مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في تصادم أمام قرية الشعارنة بسوهاج

ترشيحاتنا

من الحجر الصحي.. فنان شهير يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا.. شاهد

عاجل .. 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

كذبة اسألوا تغرق مخترعيها وتصعد بالأهلي والزمالك إلى نصف نهائي إفريقيا

بـ ملابس محتشمة .. جوهرة تثير الجدل مع محمد رمضان .. شاهد

المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر يصرخ: انا مظلوم وربنا عارف اللي حصل

قرار حازم.. الطب الشرعي السوري يتحرك في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

شاهد .. فيديو مسرب يورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

مفاجأة مدوية .. نجم الأهلي يجري جراحة ثالثة في ركبته بـ ألمانيا

الرقابة الإدارية: القبض على برلماني تلقى رشوة 300 ألف جنيه

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور