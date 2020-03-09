بين الأمس واليوم .. شوبير وابنه مصطفى مع رئيس النادي الأهلي.. شاهد

ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورة تجمعه برئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب خلال تواجده في صفوف الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "، وصورة أخرى تجمع ابنه برئيس القلعة الحمراء، تحت عنوان ما بين "الأمس واليوم".

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى القاهرة منذ قليل قادمة من جنوب افريقيا، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس الأول على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.





ووصلت بعثة الأهلي بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وصولا إلى مطار القاهرة الدولى.