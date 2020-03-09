لا تخافوا لكن احذروا .. الأرصاد للمصريين: خميس وجمعة وسبت رياح وعواصف

قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار أيام الخميس والجمعة والسبت؛ وتشهد البلاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل لحد العواصف حاجة على محافظات جنوب الصعيد.





وأضاف شاهين، خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن يوم الخميس سوف يشهد منخفض جوي أرضي يتبعه رياح وأمطار، منوها أن المنخفض سوف يتزامن مع منخفض آخر في الجو.





ونوه شاهين، أن الطقس سوف يشهد أمطارا غزيرة على السواحل والقاهرة، مشيرا إلى أن الأمطار تمتد من يوم الخميس الي السبت .





وتابع شاهين، : «مفيش خطورة من المنخفضين بس في نشاط للرياح مما يجعلنا نكون حذرين من عدم التعامل مع أعمدة الكهرباء».