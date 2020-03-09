وزير الصحة الكويتي: شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة قادمة من إيران.





وقال الشيخ باسل - في تصريح صحفي مساء اليوم إن التحاليل والفحوصات، أثبتت أن السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس، مؤكدا أنها خضعت للفحوصات اللازمة، حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية، والمعمول بها في الكويت، للتأكد من شفائها التام.





وأشار وزير الصحة الكويتي، إلى أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة لها قبل خروجها غدا الثلاثاء من المستشفى.





يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 65 حالة.