الأوقاف: قصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وألا تزيد على 15 دقيقة

قررت وزارة الأوقاف قصر العمل بالمساجد، على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة، وبما لا يزيد على خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة، ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة على خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد؛ اتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأكدت الوزارة في بيان، أن قصر الخطبة هو الأصل في السنة النبوية المطهرة، وأن ما وصلنا من خطب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مجمله لم يزد شيء منه على مقدار هذا الوقت.





وتبهت الأوقاف على مديري المديريات بموافاة الوزارة في موعد أقصاه الأربعاء القادم بالمساجد التي بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى , سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه ، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة , لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة .





وذلك كإجراء وقائي مؤقت , سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.





مع تشكيل غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية كل من : الدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد , و الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة , والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.



