وزير التربية والتعليم: نتخذ القرار المناسب لتوفير البدائل عند تعطيل الدراسة

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الغالبية العظمى من دول العالم لم تعطل الدراسة فيها وهذا القرار يتخذ في كل دولة بناء على ظروفها .





وأضاف شوقي في تصريحات تليفزيونية، :" نُعمل العقل والتشاور والوصول إلى أفضل الحلول، وهناك أجهزة حريصة على مصلحة أبنائنا الطلاب".

وتابع طارق شوقي:" نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ولا نحتاج إلى الدوشة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلينا توفير البدائل المناسبة إذا اضطررنا إلى تعطيل الدراسة ". المناسبإلىالبدائلالمناسبةاضطررنا





وأكمل الوزير:" هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر من أجل عدم استكمال العملية التعليمية، ولن ينجح أحد بدون استكمال متطلبات النجاح ولن نفصل في هذا الأمر، ولو أخذنا اجازة شهرين هنعوضها".





وأكمل طارق شوقي:" أنا احاسب على التعليم والعملية التعليمية ولو أوقفنا الدولة بالكامل سيتوقف الاقتصاد بشكل كامل وهذه استجابة غير منطقية للأحداث، والبلاد لا تقف حتى في الحروب ولازم الحياة تستمر، والتعليم يؤثر على مستقبل ملايين الطلاب".