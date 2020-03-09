احتفالات بطاحونة البابا كيرلس بمصر القديمة في ذكرى مرور 49 عاما على نياحته

احتفلت جموع غفيرة من الأقباط اليوم الاثنين بتذكار مرور 49 عاما على نياحة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ16 ، بطاحونة القديس البابا كيرلس بمنطقة مصر القديمة.





وأقيمت العديد من الصلوات في مختلف المذابح الموجودة بالطاحونة بمشاركة مجموعة كبيرة من الأباء الكهنة والشمامسة ومجموعة كبيرة من شعب الكنيسة.





وعاش قداسة البابا كيرلس السادس فترة من حياته داخل الطاحونة قبل أن يكون بطريركا للكنيسة وكان وقتها يحمل اسم القمص مينا البرموسي، والذى عمل على تعمير المنطقة وتأسيس أكثر من كنيسة في محيط الطاحونة الأثرية.





واحتفل دير الشهيد العظيم مارمينا بمريوط اليوم الاثنين بالتذكار الـ49 لنياحة البابا كيرلس السادس، وذلك بإقامة القداسات والصلوات والتماجيد واستقبال الزائرين من مختلف الكنائس.





وترأس صلوات القداس الإلهي نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة بمشاركة الأباء الرهبان والكهنة والشمامسة والزائرين للدير العامر بصحراء مريوط.





ويوجد أسفل المذبح الرئيسي للكاتدرائية الموجودة بدير الشهيد مارمينا مزار خاص للبابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 يضم جثمانه ومجموعة من مقتنياته وملابسه التى كان يرتديها أثناء صلوات القداس، إلى جانب وجود مجموعة كبيرة من الصور التذكارية التى يظهر في بعض منها بصحبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وإمبراطور إثيوبيا هيلاسيلاسي.