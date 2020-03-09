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اقتصاد

تعرف على شرائح وإعفاءات مشروع قانون الضرائب على الدخل

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:53 م
معيط
معيط
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محمد يحيى

أعلنت وزارة المالية عن توجهاتها لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال اعادة النظر في قانون الضرائب علي الدخل بعيدا عن اضافة أي اعباء علي المواطنين، إذ تستهدف توسيع الشرائح الضريبية و حصر المجتمع ضريبيا.


ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لـصدي البلد، اكد ان وزارته قدمت مشروع قانون جديدا للضرائب علي الدخل وعرضه علي المجتمع المدني والمعنيين بالشأن الضريبي للبت فيه بما يتوافق مع مقتضيات التوجه العام بإعداد قانون موحد للاجراءات الضريبية.


قال " معيط" إن الوزارة تسعي لزيادة نسبة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي بما يقارب 18% ويقترب من المعدلات العالمية، موضحا أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو ثلاثة أرباع الايرادات العامة بالموازنة العامة.


بحسبما اعلنته الوزارة فإن اعادة النظر في منظومة الضرائب ترتكز علي اعادة الثقة مع الممولين و فتح صفحات جديدة معهم من خلال قانون فض المنازعات الضريبية و ميكنة المعاملات الضريبية التي من ابرزها اقرار الفاتورة الإلكترونية.


وخلال يناير الماضي وافق البرلمان علي بعض مقترح تعديل حد الاعفاء الضريبي بقانون الضرائب علي الدخل، ليصل لـ 14 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه، وتضمين ذلك بقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005.

 

وبلغت أبرز مزايا الإعفاء الضريبي المقترحة بالنسبة لأصحاب الدخول بمختلف الشرائح و المهن المختلفة، إذ تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بمعدل 6 آلاف جنيه ليصبح 14 ألف جنيه بعد أن كان 8 آلاف جنيه وفقا لما هو معلن بقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ويشمل أصحاب المهن الحرة والحرف المختلفة.

 

أما بالنسبة للموظفين من القطاعين العام والخاص و الحكومة فإن الموظفين هم أكثر الفئات حظا في تلك التعديلات حيث يصل حد الإعفاء الضريبي لـ21 ألف جنيه سنويا و شمل 7آلاف جنيه إعفاء شخصيا بالإضافة لـ14 ألف جنيه إعفاء ضريبيا بموجب القانون.

 

وشمل التعديل المقترح توسيعا لشرائح الضرائب المحددة بواقع 5 شرائح ضريبية، فالشريحة الأولى بنسبة 0% لمن لا يتعدى دخله السنوي الـ14 ألف جنيه.

 

أما الشريحة الثانية والتي جرى عليها تعديل بحد أقصي 40 ألف جنيه بعد أن كانت 30 ألف جنيه فقط، إذ وصل حدها لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 14 ألف جنيه ولا يتعدى 40 ألف جنيه لتصل الضريبة المستحقة عليه 10% من دخله السنوي.

 

والشريحة الثالثة لمن يتجاوز دخله الـ40 ألف جنيه ولا يتعدي الـ60 ألفا ليتم خصم 15% ضريبة من دخله السنوي، أما الشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يصل دخله السنوي لأكثر من 60 ألف جنيه ولا يتعدى الـ200 ألف جنيه .

 

وأخيرا الشريحة الخامسة لكل من يتجاوز دخله أكثر من 200 ألف جنيه بحيث يتم خصم 22% من مجمل دخله السنوي.

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