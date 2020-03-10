الصحة العالمية: 6 دول بشرق المتوسط بدون فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، وباكستان، والبحرين، وإيران، والعراق، والكويت، ولبنان، وعمان، والإمارات، وقطر، والأردن، والسعودية، والمغرب، ومصر، وتونس، وفلسطين.

وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:

أفغانستان 4 حالات.

فلسطين 20 حالة.

الأردن حالة واحدة.

الإمارات 59 حالة، تعافى منهم 12 حالة.

إيران 7161 حالة، المتعافون 2134، توفى منهم 237 حالة.

باكستان 6 حالات.

البحرين 109 حالات، تعافي 14 منهم.

تونس حالتان.

عمان 18 حالة، منهم 9 متعافين.

العراق 61 حالة، المتعافون 6 حالات، منهم 6 وفاة.

قطر 18 حالة.

الكويت 65 حالة.

لبنان 41 حالة، منهم 15 متعافون.

المغرب حالتين.

السعودية 15 حالة.

مصر 55 حالة، تعافى 12، وحاله واحدة متوفاة.

السودان لا يوجد.

الصومال لا يوجد.

اليمن لا يوجد.

جيوتي لا يوجد.

سوريا لا يوجد.

ليبيا لا يوجد.

بإجمالي عدد حالات 7637 حالة مصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 2202، و244 حالة وفاة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، أمس، الاثنين، 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وقال إن هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، والذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل، موضحًا أن الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تمامًا، ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأضاف أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصي جميع المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات، ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



