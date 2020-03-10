طارق شوقي عن تعليق الدراسة: التعليم لا يسير حسب ما يطلبه المستمعون

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إن قلق أولياء الأمور على أولادهم من الإصابة بفيروس الكورونا مشروع؛ مطالبا المصريين بعدم الانصياع وراء الشائعات المنتشرة عبر السوشيال ميديا والحصول على المعلومات من جهات الدولة المعنية.





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، ويذاع على «القناة الأولى»: «كل ما يكتب على السوشيال ميديا هو لأحداث الهلع بين المصريين .. الفيروس منتشر بمعدل حالة لكل 2 مليون وهي نسبة ضعيفة جدا».









وأشار شوقي، أنه وفق الإحصائيات أن الكورونا لا يصيب الاطفال، ولم يصيب المرض اي فرد من 25 مليون طالب في المدارس والجامعات؛ منوها أن المطالبات بتعليق الدراسة غير مفهومة.





وتابع شوقي: «هل نخشى الكورونا في المدارس بس ولا نخشاه في المهرجانات والماتشات»؛ مشيرا الى ان التعليم في مصر لا يتحرك بناء على ما يطلبه المستمعون.





وأوضح شوقي، أن مجلس الوزراء فيه ادارة لـ الازمات وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.