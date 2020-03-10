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رياضة

الزمالك بيتي.. أبو جبل يكشف تفاصيل عودته للقلعة البيضاء..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:44 ص
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
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حسن العمدة
كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك عن كواليس عودته للزمالك مرة أخرى قبل بداية الموسم الجاري.

وقال محمد أبو جبل حارس الزمالك عبر قناة أون تايم: إن قبل بداية الموسم كنت أريد العودة للزمالك وتلقيت اتصالا من مرتضى منصور رئيس النادي وسألني لماذا لا أطلب منه العودة للقلعة البيضاء مثل باقي اللاعبين، مضيفا: وأخبرته أنني تحت أمر الزمالك وهو بيتي.

وتابع محمد أبو جبل: "ضغط على سموحة من أجل العودة للزمالك والنادي السكندري تفهم موقفي ووافق على انتقالي للقلعة البيضاء".

وأضاف:"وقعت على عقود انضمامي للزمالك دون النظر إلى مدة التعاقد أو القيمة المالية وتركت كل هذه الأمور للمسؤولين".

واختتم ، محمد ابو جبل ، تصريحاته ، أنه كان يريد العودة فقط للزمالك دون النظر إلى فرصة مشاركتي أو أسماء الحراس الذي أنافسهم، ولكن للدفاع عن ألوان القلعة البيضاء.
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