الزمالك بيتي.. أبو جبل يكشف تفاصيل عودته للقلعة البيضاء..فيديو

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك عن كواليس عودته للزمالك مرة أخرى قبل بداية الموسم الجاري.





وقال محمد أبو جبل حارس الزمالك عبر قناة أون تايم: إن قبل بداية الموسم كنت أريد العودة للزمالك وتلقيت اتصالا من مرتضى منصور رئيس النادي وسألني لماذا لا أطلب منه العودة للقلعة البيضاء مثل باقي اللاعبين، مضيفا: وأخبرته أنني تحت أمر الزمالك وهو بيتي.





وتابع محمد أبو جبل : "ضغط على سموحة من أجل العودة للزمالك والنادي السكندري تفهم موقفي ووافق على انتقالي للقلعة البيضاء".





وأضاف:"وقعت على عقود انضمامي للزمالك دون النظر إلى مدة التعاقد أو القيمة المالية وتركت كل هذه الأمور للمسؤولين".





واختتم ، محمد ابو جبل ، تصريحاته ، أنه كان يريد العودة فقط للزمالك دون النظر إلى فرصة مشاركتي أو أسماء الحراس الذي أنافسهم، ولكن للدفاع عن ألوان القلعة البيضاء.