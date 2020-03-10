الاتحاد السعودي لكرة القدم يغرم 5 أندية 240 ألف ريال

قررت لجنة الانضياط بالاتحاد السعودى لكرة القدم تغريم 5 أندية مبلغ 240 ألف ريال بسبب مخالفات ضمن منافسات بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى " .





ووقعت الغرامة على كل من الهلال والنصر والاهلى والاتحاد والشباب والتعاون.





ووفقا لما نشرته تقارير الصحف السعودية فإن الغرامة علي نادي الشباب بمبلغ 50 الف جنيه بعد تصريحات اتجاه نادى النصر كما تم تغريم مدرب الفريق لويز 30 الف ريال وحارس المرمي فاروق مصطفى واللاعب محمد سالم 20 الف ريال لكل منهم.





كما غرمت اللجنة نور الدين مرابط لاعب النصر 20 ألف جنيه لعدم حضوره اللقاء الإعلامي عقب المباراة وبنفس المبلغ غرم روي فيتوري مدرب الفريق بسبب عدم ارتدائه البطاقة التعريفية خلال مواجهة الأهلي.





كما غرم فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال مبلغ 20 الف ريال لدخوله ارض ملعب اللقاء امام التعاون وتغريم سالم الدوسري 20 الف ريال لغيابة عن اللقاءات الإعلامية عقب مباراة التعاون .





وتم تغريم نادي الاهلي 40 الف جنيه بعد دخول رئيس النادي ونائبة ارض الملعب بعد نهاية مباراة النصر وتغريم نادي التعاون السعودى 10 آلاف ريال ل إلقاء جماهيره عدد 2 علبة مياه بإتجاه اللاعبين عقب مباراة الهلال .



