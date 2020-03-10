AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يغرم 5 أندية 240 ألف ريال

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:18 ص
الاتحاد السعودى
الاتحاد السعودى
Advertisements
عبدالله هشام
قررت لجنة الانضياط بالاتحاد السعودى لكرة القدم تغريم 5 أندية مبلغ 240 ألف ريال بسبب مخالفات ضمن منافسات بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى " . 

ووقعت الغرامة على كل من الهلال والنصر والاهلى والاتحاد والشباب والتعاون.

ووفقا لما نشرته تقارير الصحف السعودية فإن الغرامة علي نادي الشباب بمبلغ 50 الف جنيه بعد تصريحات اتجاه نادى النصر كما تم تغريم مدرب الفريق لويز 30 الف ريال وحارس المرمي فاروق مصطفى واللاعب محمد سالم 20 الف ريال لكل منهم.

كما غرمت اللجنة نور الدين مرابط لاعب النصر 20 ألف جنيه لعدم حضوره اللقاء الإعلامي عقب المباراة وبنفس المبلغ غرم روي فيتوري مدرب الفريق بسبب عدم ارتدائه البطاقة التعريفية خلال مواجهة الأهلي.

كما غرم فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال مبلغ 20 الف ريال لدخوله ارض ملعب اللقاء امام التعاون وتغريم سالم الدوسري 20 الف ريال لغيابة عن اللقاءات الإعلامية عقب مباراة التعاون .

وتم تغريم نادي الاهلي 40 الف جنيه بعد دخول رئيس النادي ونائبة ارض الملعب بعد نهاية مباراة النصر وتغريم نادي التعاون السعودى 10 آلاف ريال ل إلقاء جماهيره عدد 2 علبة مياه بإتجاه اللاعبين عقب مباراة الهلال .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 ألف ريال غرامة مالية على الهلال السعودي بسبب زجاجات المياه

الدوري السعودي.. عقوبات مالية محتملة على لاعبي النصر بعد مباراة ضمك

انضباط الجبلاية توقف ثلاثي بيراميدز وسيد عبدالحفيظ وطارق العشري

قرارات لجنة الانضباط.. إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز وتغريم الأهلي 100 ألف جنيه

عقوبات قاسية على لاعبي النصر والهلال في الدوري السعودي

ماجد التويجري يهاجم الاتحاد السعودي: نحتاج لقرارات انضباطية بوقف اللاعبين.. فيديو

ترشيحاتنا

السعودية تعلن استئناف الطيران مع مصر..تفاصيل

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة في مصر

عماد متعب يكشف كواليس مرضه.. ومكالمة الخطيب للاطمئنان عليه

الوزراء يكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا فى فندق بمصر الجديدة..فيديو

وزير الري يكشف مفاجأة تهدد مستقبل سد النهضة في توليد الكهرباء.. فيديو

حبس و 20 ألف غرامة.. كيف نظم القانون تقديم الشيشة بعد انتشار كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. رولز رويس ذهبية تعمل تاكسي في إحدى ولايات الهند.. صور

بعد الكشف عنها.. تعرف على مواصفات تويوتا كورولا هايبرد الجديدة

بـ جيب جينز قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور