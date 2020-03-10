60 يوم عمليات.. أزمات تضرب حياة أنجلينا جولي.. صور

بعد ساعات من إعلان الممثلة الأمريكية "انجلينا جولي" بالإعلان عن خضوع ابنتيها لعمليات جراحية، ظهرت ابنتها "شيلوه" وهي تتعكز على عكازين، وترافقها أنجلينا جولي والشقيقة الصغرى.





عاشت الفنانة الأمريكية نحو 60 يوما داخل المستشفيات، وتقول في حديث لها :"أمضيت الشهرين الماضيين في العمليات الجراحية مع ابنتي الكبرى وأختها الصغرى التي أجريت هي أيضًا عملية جراحية في الفخذ"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وظهرت "جولي" برفقة ابنتيها، وقد التقطت لهم الصور و الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا وهي تسير على عكازين، وشقيقتها فيفيان 11 عامًا، أثناء نزهتهم لشراء الورود.





وكتبت جولي قائلة: "إن أطالي يدركون أن مواجهة التحديات الطبية، والشفاء من الأمراض أمر يفتخر به".





ووفقًا للتقارير الصحفية، غاب الزوج السابق لـ "جولي" وهو النجم الامريكي"براد بت" عن حضور حفل توزيع جوائز البافتا، بسبب العمليات التي أجراتها ابنتيه، مما جعل هذا يعلي من إعجاب المحيطون بأدائه لدوره الابوي.











