رجاء الجداوى تهنئ يسرا بعيد ميلادها..شاهد

هنأت الفنان رجاء الجداوى الفنانة يسرا بعيد ميلادها ونشرت صورة لها معها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت رجاء الجداوي " كل سنه وانت سعيده ومتهنيه وناجحه وبصحه وستر وانت طيبه زي ما انتي يا سيفا بحبك وربنا يخليكي لكل حبايبك عقبال ١٠٠ سنه ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :





كل سنة وهى طيبة- عقبال مليون سنة





يذكر أن عددا من الجمهور اتهموا الفنانة يسرا بمهاجمتها الفنان محمد رمضان، وذلك عندما قالت :"اذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك اسطورة .. لن تصبح اسطورة مطلقًا"، خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات الكبرى.



