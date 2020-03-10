AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوم ميلاد هاجر حمدي.. تعرف على قصتها المثيرة من الرقص والإغراء إلى لاعتزال وبناء مسجد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:58 ص
هاجر حمدي
هاجر حمدي
Advertisements
سعيد فراج
في مثل هذا اليوم الثلاثاء 10 مارس، ولدت الراقصة المثقفة هاجر حمدي، التي صالت وجالت في أشهر صالات الرقص واستوديوهات الفن، هي إحدى أبرز نجمات السينما في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، إنها فتحية السيد أحمد النجار التي اشتهرت بالراقصة هاجر حمدي.

رغم مسيرتها الفنية القليلة والتي لم تدم لأكثر من 13 عاما فقد اعتزلت السينما وهي في التاسعة والعشرين من عمرها إلا أن هاجر حمدي، تركت رصيدا هاما من الأعمال الفنية بلغ 47 فيلما حيث كانت بدايتها من خلال فيلم «بنات الريف» لتختتم مشوارها الفني بفيلم «حب الظلام».

تتلمذت هاجر حمدي علي يد الفنان الكبير يوسف وهبي والذي أهلها للعمل المسرحي فكان يطلب منها الوقوف في الكواليس للمراقبة والاستماع والاستيعاب وغيرها من التدربيات حتى تاكد وهبي من صقلها فبدا يسند إليها ادورا صغيرة واختار لها اسمها الفني لتصبح هاجر حمدي وتبدأ مسيرتها في الشهرة والانتشار.

احتفظت الفنانة هاجر حمدي بلقب نجمة الاغراء لمدة 15 عاما وذلك قبل أن تعتزل الرقص والسينما عام 1953 لتنجح في عالم الاناقة والأزياء فففي بداية الخمسينيات تنازلت حمدي عن عرشها واحتجبت عن الاضواء وهي في قمة مجدها الفني فقد غيرت بوصلة حياتها حيث عزمت علي خوض غمار العمل التجاري وكانت باكورة أعمالها محلا لعروض وتصميم الأزياء بشارع سليمان باشا بوسط القاهرة، وشيدت مسجدًا في فيلتها خصصت فيه جزءا لتحفيظ القرآن، كما كانت لديها مكتبة ضخمة تقرأ فيها يوميا. 

وفي عام 1953 تزوجت من الفنان كمال الشناوي وانجبت منه ابنها البكر «محمد» ثم انفصلت عنه لتتزوج من الدكتور محمد فياض حيث سافرت معه إلى أمريكا لاستكمال دراسته وعاشت معه 5 سنوات كاملة وعلي الرغم من الحب الكبير الذي جمع بينهما إلا أن زواجهما لم يستمر لأكثر من 5 سنوات حيث كانت ترغب في الإنجاب مقابل رفض الزوج التام للفكرة فانفصلا بهدوء ليتزوج بعدها من الفنانة الأشهر هند رستم ويعيشا معا في حياة مستقرة إلى أن رحل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تتراجع عن قرار الاعتزال.. تفاصيل

الست توحيدة.. قصة أول ممثلة كوميدية جاءت من الشام واشتهرت في مصر

هاجر الشرنوبي: نفسي أكون طفلة شارع أو مدمنة مخدرات

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على قصة اعتزالها الفن

ترشيحاتنا

دولة أفريقية جديدة تعلن ظهور حالات كورونا

قبل موجة عدم الاستقرار.. تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء

أكبر مزرعة برتقال في مصر تعادل مساحة بيروت.. تفاصيل الإنتاج والتصدير

أبو جبل: لاعبو الأهلي والزمالك أصدقاء.. ولا أحد يختلف على حب شيكابالا.. فيديو

محمد رمضان يرد عليها.. رسالة أم: بنتي بتعتبرك أهم مني.. وبحبك عشانها

لأول مرة.. الرئيس الصيني يزور "ووهان" بؤرة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة

تعرف على آخر عروض قطع غيار السيارات الكوري والياباني

بنفس الملابس.. آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور