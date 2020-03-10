يوم ميلاد هاجر حمدي.. تعرف على قصتها المثيرة من الرقص والإغراء إلى لاعتزال وبناء مسجد

في مثل هذا اليوم الثلاثاء 10 مارس، ولدت الراقصة المثقفة هاجر حمدي، التي صالت وجالت في أشهر صالات الرقص واستوديوهات الفن، هي إحدى أبرز نجمات السينما في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، إنها فتحية السيد أحمد النجار التي اشتهرت بالراقصة هاجر حمدي.





رغم مسيرتها الفنية القليلة والتي لم تدم لأكثر من 13 عاما فقد اعتزلت السينما وهي في التاسعة والعشرين من عمرها إلا أن هاجر حمدي، تركت رصيدا هاما من الأعمال الفنية بلغ 47 فيلما حيث كانت بدايتها من خلال فيلم «بنات الريف» لتختتم مشوارها الفني بفيلم «حب الظلام».





تتلمذت هاجر حمدي علي يد الفنان الكبير يوسف وهبي والذي أهلها للعمل المسرحي فكان يطلب منها الوقوف في الكواليس للمراقبة والاستماع والاستيعاب وغيرها من التدربيات حتى تاكد وهبي من صقلها فبدا يسند إليها ادورا صغيرة واختار لها اسمها الفني لتصبح هاجر حمدي وتبدأ مسيرتها في الشهرة والانتشار.





احتفظت الفنانة هاجر حمدي بلقب نجمة الاغراء لمدة 15 عاما وذلك قبل أن تعتزل الرقص والسينما عام 1953 لتنجح في عالم الاناقة والأزياء فففي بداية الخمسينيات تنازلت حمدي عن عرشها واحتجبت عن الاضواء وهي في قمة مجدها الفني فقد غيرت بوصلة حياتها حيث عزمت علي خوض غمار العمل التجاري وكانت باكورة أعمالها محلا لعروض وتصميم الأزياء بشارع سليمان باشا بوسط القاهرة، وشيدت مسجدًا في فيلتها خصصت فيه جزءا لتحفيظ القرآن، كما كانت لديها مكتبة ضخمة تقرأ فيها يوميا.



