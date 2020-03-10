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رياضة

أبو جبل: أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:33 ص
ابو جبل
ابو جبل
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عبدالله هشام
أكد محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك رغبته في تأهل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الي نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية  : أتمنى تأهل الأهلي إلى النهائي وهو خير تمثيل لمصر ويعطي انطباع للقارة أن الكرة المصرية بها فرق كبيرة وقوية للغاية .

وأكمل : جمهور الزمالك وفيّ جدا لناديه وكذلك جماهير الأهلي وواجب علي لاعبي الفريقين التصفيق لجماهير المنافس لنبذ التعصب .

واختتم : وصل الثنائي الأهلي والزمالك للنهائي يصب في مصلحة منتخب مصر ، الجميع غيور علي فريق ونتمنى التشجيع برقي وأخلاق والمنافسه في الملعب .
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