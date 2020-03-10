أبو جبل: أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك رغبته في تأهل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الي نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية : أتمنى تأهل الأهلي إلى النهائي وهو خير تمثيل لمصر ويعطي انطباع للقارة أن الكرة المصرية بها فرق كبيرة وقوية للغاية .





وأكمل : جمهور الزمالك وفيّ جدا لناديه وكذلك جماهير الأهلي وواجب علي لاعبي الفريقين التصفيق لجماهير المنافس لنبذ التعصب .





واختتم : وصل الثنائي الأهلي والزمالك للنهائي يصب في مصلحة منتخب مصر ، الجميع غيور علي فريق ونتمنى التشجيع برقي وأخلاق والمنافسه في الملعب .