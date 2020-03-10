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أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا.. المغرب يعلق رحلاته من وإلى إيطاليا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:29 ص
المغرب يعلق رحلاته
المغرب يعلق رحلاته من وإلى إيطاليا بسبب كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات المغربية، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس"، قررت الحكومة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأراضي الإيطالية حتى إشعار آخر"​.

ووضعت وزارة الخارجية أرقام هواتف للتواصل بينها والجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، التي يقدر تعدادها بنصف مليون مهاجر.

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية أعلنت تعليق رحلاتها بشكل مؤقت، ابتداء من الأحد الماضي، نحو ميلانو والبندقية الإيطاليتين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا القرار على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على المدينتين بسبب تفشي الإصابات بـ"فيروس كورونا".

وأكد مصدر من "لارام"، أن توقيف الرحلات مؤقت، في انتظار التطورات المرتبطة بفرض السلطات الإيطالية الحجر الصحي على المدينتين.

وكان المغرب قد سجل حالتي إصابة بـ"كورونا" لمواطنين عادا من إيطاليا أواخر فبراير الماضي، ولم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد أيام من تواجدهما في المغرب.
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