AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إطلاق الصواريخ الباليستية.. زعيم كوريا الشمالية يمارس عادته الأسبوعية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:24 ص
الزعيم الكروي الشمالي
الزعيم الكروي الشمالي
Advertisements
محمد علي
للمرة الثانية خلال أسبوع، حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، تدريبات عسكرية و إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة مقذوفات في البحر، وذلك في إطار تدريبات على إطلاق النار حسبما ذكر جيش كوريا الجنوبية ، مما أثار دعوات أمريكية وصينية لبيونج يانج للعودة إلى المحادثات الرامية لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن قادة جيش الشعب الكوري رافقوا كيم الذي عبّر عن "ارتياحه الكبير لنتيجة التدريبات".

وقالت الوكالة: "الغرض من التدريبات على إطلاق النار هو فحص القدرة الهجومية العسكرية المفاجئة لوحدات المدفعية بعيدة المدى على الجبهة الأمامية".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصواريخ حلقت لمسافة 200 كيلومتر، ووصل ارتفاعها إلى 50 كيلومترا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير أمريكي يستبعد احتمالية أن تجري كوريا الشمالية اختبارات نووية أو صاروخية في المستقبل القريب

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد يسرا.. سر خلافها مع رغدة بسبب أحمد زكي

بعد خضوع رئيسها للحجر.. منغوليا تسجل أول حالة إصابة بـ كورونا

هل تقبل صلاة الزاني ؟.. تحذير لمن يريد ترك الفريضة بحجة الحياء من الله

حدث ليلا.. التعليم تحسم الجدل حول تعليق الدراسة.. السعودية تعلق الاعتكاف.. الشناوي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي.. وزير الري يكشف مفاجأة تهدد مستقبل سد النهضة

شاهد.. حارس الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء

في عيد ميلاد يسرا .. قصة سر أخفته لسنوات وسبب إفصاحها عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلك أرخص سيارة في مصر موديل 2020 بالتقسيط وبدون مقدم.. صور

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة