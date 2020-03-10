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توك شو

والي: تعقيم المترو وصيانة التكييفات والأجهزة الموجودة فى المحطات يوميا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:51 ص
تعقيم المترو
تعقيم المترو
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم البدء فى عمل إجراءات يومية لكل محطات المترو والوحدات المتحركة من حيث الاهتمام بنظافة وحدات المترو والصيانة بأجهزة التكييف .

وأضاف الدكتور عصام والى، خلال حواره عبر الهاتف  ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " دى ام سى " أنه يتم تطهير المحطات واماكن دورات المياه .

وأشار إلى أنه تم بالفعل اتخاذ  إجراءات احترازية زائدة بعد موجة فيروس " كورونا " بحيث يتم يوميا تعقيم المتر وصيانة اجهزة التكييفات والاجهزة الموجودة فى المحطات .

وتابع انه تم وزيادة المواد المعقمة للأرصفة ووحدات التداول العامه و ماكينات التذاكر والبوابات ووضع ارشادات ولوحات توعية للإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها فى حالة وجود الكثافات أو تجمعات .

وأكد أنه في ساعات الذروة يتم زيادة عدد القطارات بحيث تساعد على تقليل عدد الأفراد والتجمعات الضخمة فى مكان واحد .
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