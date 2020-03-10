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رياضة

شطة يكشف عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:20 ص
شطة
شطة
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إسراء أشرف
كشف عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا صراع مصري مغربي، حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء، والأهلي مع الوداد.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية: "إن الكاميرون هي البلد الأقرب لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الجارية".

وأضاف شطة،في تصريحاته: "من الصعب أن تستضيف المغرب أو تونس المباراة النهائية، خاصة بعد صدور قرار بمنع حضور الجماهير للمباريات، بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "هناك سبب آخر قد يمنع المغرب من الاستضافة، وهو في حال وصول الرجاء أو الوداد للمباراة النهائية، لذلك تبدو فرصة الكاميرون هي الأقوى بين المرشحين".
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