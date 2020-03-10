الصحة العالمية: فيروس كورونا يموت فى درجة حرارة 26 مئوية.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الوقاية خير من العلاج، خاصة وأنه لا يوجد علاج حاليًا لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس لا يتحمل الحرارة، مشيرة إلى أنه متبقى 11 يومًا فقط على انتهاء فصل الشتاء.





وأشارت الإعلامية هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس كورونا يموت مباشرةً عندما يتعرض لدرجة حرارة ما بين 26 و27 درجة مئوية، مؤكدة أن فيروس كورونا لا يستطيع أن يعيش فى بيئة حارة.





وأضافت أن اليومين الماضيين درجة الحرارة تخطت الـ30 درجة، بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود تقلبات جوية الفترة القادمة وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار.





ونصحت هند النعسانى المواطنين، بضرورة شرب السوائل باستمرار كالينسون والليمون والأعشاب الدافئة لمواجهة الفيروس، والتعرض للشمس لفائدتها للجسم.



