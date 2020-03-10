الحجر الزراعى: لا يوجد بحث علمي واحد يثبت انتقال كورونا عن طريق منتجات نباتية

إن الحجر الزراعى باختصار هو خط الدفاع الأول بالنسبة للواردات الغذائية والمنتجات الغذائية. قال المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى،





وأضاف المهندس إسلام فرحات ، من خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن الحجر الزراعى يمنع أى آفة جديدة من الدخول إلى البلاد أ و إلى البيئة المصرية التى تؤثر على الحالة الصحية للنباتات وتنوع الآفات .





وأشار مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى، إلى أن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات شارك مصر بها، وكانت من أوائل الدول العظمى.





وأوضح مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى أن الاتفاقيات الدولية لوقاية النباتات أشارت إلى أن الحجر الزراعى يتم لوقاية النباتات، ومن مهامه إصدار الشهادات الصحة النباتية التى تفيد بخلو الشحنات من الآفات في حالة الصادرات ودراسات تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التفتيش على الشحنات الصادرة لضمان خلوها من الآفات، وإنشاء مناطق خالية من الآفات لتعزيز صادراتها.



