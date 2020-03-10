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فن

تريلر جديد لـBlack widow يحقق 6 ملايين مشاهدة في يوم ..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:49 ص
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
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شروق ابراهيم
طرحت استديوهات مارفل التريلر الرسمي والأخير لفيلم Black widow قبل شهرين من طرحه بالسينمات الامريكية بموقع يوتيوب.

وحق التريلر 6 ملايين ونصف مشاهدة بعد مرور اقل من 24 ساعة على طرحه بقناة استديوهات مارفل. 

والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

وتدور أحداث فيلم Black Widow عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

على جانب آخر يعد Black Widow أول أفلام سكارليت جوهانسون التى تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة في أبطال العمل التى لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة.

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