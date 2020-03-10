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فيديوجراف.. تصريحات وزير التعليم حول تعطيل الدراسة في مصر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:00 م
تصريحات وزير التعليم
تصريحات وزير التعليم حول تعطيل الدراسة في مصر
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ياسمين بدور - اعداد منار شعبان
قال ائتلاف "معا نستطيع" الذي يضم ممثلي ائتلافات أولياء أمور طلاب المدارس عبر موقع التواصل الاجتماعي أيّد مطالبات العديد من اولياء الامور بتعليق الداراسة.

وقال الائتلاف  بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وبعد أن تلاحظ عدم اتخاذ إجراءات على أرض الواقع لتأمين أولادنا داخل المدارس، وبعد أن طالبت منظمة الصحة العالمية الدول التي ظهر بها كورونا النظر في تعليق الدراسة، بناء على ذلك نحن نطالب بتعطيل الدراسة في مصر كإجراء احترازي، أو إلغاء الترم الثاني واعتماد نتيجة الترم الأول.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول رد وزير التربية والتعليم طارق شوقي على قرار تعليق الدراسة من خلال الفيديوجراف التالي:

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