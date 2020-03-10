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فن

فيروس كورونا ينقذ زوج نانسي عجرم.. تفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:42 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم
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شروق ابراهيم
قررت المحكمة اللبنانية تأجيل جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ قتيل فيلا نانسي عجرم التي كان من المقرر إقامتها صباح اليوم، الثلاثاء، بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان، كإجراء وقائي.


ويعد طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، هو المتهم الأول في القضية بسبب قتله لـ سارق الفيلا السوري محمد الموسى بـ 18 رصاصة.


ونشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عدة صور من جنازة «الموسى» في سوريا، بعدما وورى جسده الثرى صباح أمس، الاثنين، عقب تشريح جثمانه 3 مرات، إحداها كانت في سوريا قبل أيام، وآخرين في لبنان، للوقوف على الأسباب الحقيقية لمقتله.
 

وعلقت رهاب بيطار، على صور جنازة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، قائلة: «اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن».


وكانت رهاب بيطار كشفت في أول تغريدة لها، عن تشريح الجثة للمرة الثالثة من قبل الطب الشرعي السوري، بعدما تم تشريحها مرتين في لبنان، إذ كتبت: «انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام».
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