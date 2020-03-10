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رياضة

قرار عاجل من نادي وادي دجلة بسبب فيروس الكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:48 م
وادى دجلة
وادى دجلة
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عمرو الحلوانى
قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة إلغاء كافة الاحتفالات والمناسبات خلال الفترة المقبلة، منعا لانتشار فيروس كورونا.

واستقر مجلس إدارة وادي دجلة تعليق جميع الاحتفالات والمناسبات إلى أجل غير مسمى حتى استقرار تفشي فيروس كورونا الخطير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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مصادر: قرار تعليق فعاليات التجمعات الكبيرة لا يشمل المدارس والجامعات

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