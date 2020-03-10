إفتاء تونس تعلق اعتناق الإسلام بسبب كورونا

أعلن ديوان الإفتاء في تونس اليوم، الثلاثاء، تعليق إجراءات اعتناق الإسلام في البلاد، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، وهو الأمر الذي أثار موجة من الجدل بجميع الأوساط داخل الدولة وخارجها أيضا.





وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيان صفحة ديوان الإفتاء على «فيسبوك» الصادر أمس، الاثنين، والذي ذكر أنه «في نطاق الاحتياطات المتبعة للتوقي من فيروس كورونا المستجد، وقع التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه، إلى موعد لاحق».









يأتي هذا القرار من ديوان الإفتاء التونسي في الوقت الذي أعلنت الدولة خلاله اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس الكورونا في تونس مثل إلغاء بعض التظاهرات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.



