مصر للطيران تلغي نظام توقيع البصمة للعاملين لمواجهة فيروس كورونا

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء التوقيع بنظام البصمة بالنسبة للعاملين بها والتعويض عنها بتوقيع ورقى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكانت الشركة الوطنية مصرللطيران، أعلنت خلال اليومين الماضيين، تعليق رحلاتها الجوية إلي كلا من المملكة العربية السعودية دولة الكويت، وذلك بعد إصدار سلطات الطيران المدني بكلا منهما قرار وقف رحلاتهما إلى القاهرة.





وناشدت مصرللطيران عملاءها الكرام ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال اقرب مكتب تابع لمصرللطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعها الإلكتروني

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وقدمت الشركة اعتذارها عن هذا الظرف الخارج عن ارادتها، مؤكدة أنها ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها، وأعلنت إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة

