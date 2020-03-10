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أخبار البلد

مصر للطيران تلغي نظام توقيع البصمة للعاملين لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:21 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء التوقيع بنظام البصمة بالنسبة للعاملين بها والتعويض عنها بتوقيع ورقى، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وكانت الشركة الوطنية مصرللطيران، أعلنت خلال اليومين الماضيين، تعليق رحلاتها الجوية إلي كلا من المملكة العربية السعودية دولة الكويت، وذلك بعد إصدار سلطات الطيران المدني بكلا منهما قرار وقف رحلاتهما إلى القاهرة.


وناشدت  مصرللطيران عملاءها الكرام ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال اقرب مكتب تابع لمصرللطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعها الإلكتروني
www.egyptair.com

وقدمت الشركة اعتذارها عن هذا الظرف الخارج عن ارادتها، مؤكدة أنها ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها، وأعلنت إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية  طبقا للشروط والأحكام  من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة

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