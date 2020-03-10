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بلاش تشكيك.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية تراقب أعداد المصابين بـ كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:11 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ردًا على سؤال أحد الصحفيين بمدى مصداقية التقارير والأعداد التي تصدر عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر لوزراء الصحة والإعلام والسياحة والآثار اليوم ، الذي يعرض على قناة اكسترا نيوز، على ان كل التقارير التي تصدر هي بالتنسيق والاشراف الكامل من منظمة الصحة العالمية، وأن الدولة متابعة ومطبقة لكل اللوائح الصحية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والتي تصدر عن كل الدول نتائج وعدد الحالات المصابة بها بشكل شفاف وصادق.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل وفقًا لكل الإجراءات الوقائية العالمية، فكان هناك بعثة مرافقة لوزارة الصحة للكشف والمسح على المركب المشتبه به في الأقصر، موضحة أن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية يتم بشكل لحظي دون أي تشكيك.

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