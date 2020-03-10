شيماء علي: الأم المصرية لها دور كبير في دعم الدولة .. فيديو

قالت شيماء على، أحد أولياء الأمور أن هناك "جروبات للأمهات" عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي مسئولة عن نشر الشائعات.





وأضافت شيماء على خلال وجودها ضيفة ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" عبر فضائية cbc أنه لكى أساعد أولياء الأمور والتأكد من الخبر نكون على اتصال مباشر مع المصادر الرسمية للتأكد من صحة الخبر.





وتابعت أحد أولياء الأمور أن هناك مواقع إخبارية وصحف هي مسئولة عن التواصل مع المصادر، مؤكدة أن هناك استغاثات ومشاكل عبر صفحات للأمهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويتم التأكد من تلك الإستغاثة بالمصادر الرسمية.





وأشارت شيماء علي أنه في بعض الحيان نكون على اتصال دائم بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ويكذب الشائعات التي لا اساس لها من الصحة ونحصل على المعلومات الصحيحة منه.



