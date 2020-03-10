تفاصيل الشراكة بين البنك الأهلى وصبور للتنمية العقارية

وقع كلا من البنك الاهلي المصري وشركة الأهلي – صبور للتنمية العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية تعاون مشترك بهدف تنفيذ مشروع "KEEVA" بمدينة السادس من أكتوبر.

تم التوقيع بفندق نايل ريتز كارلتون بحضور المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي – صبور والمهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي- صبور والدكتور مازن حسن عبده نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري والدكتور أحمد فهيم الاستشاري المسئول عن مجموعة العمارة والعمران وفرق عمل القطاعات المعنية بكافة الاطراف.





وعقب التوقيع صرح المهندس حسين صبور ان التعاون بين شركة الأهلي صبور الرائدة في مجال التطوير العقاري والبنك الأهلي المصري اكبر المؤسسات المالية في مصر وهيئة المجتمعات العمرانية يهدف الى إطلاق مشروع الشركة الجديد "KEEVA والذي يأتي في إطار مساعي الشركة لتطوير عدد من المشروعات بالمناطق الجديدة الواعدة في مصر، وذلك ضمن خطة الشركة لتوسيع محفظة اعمالها وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بالمناطق الجديدة، تماشيًا مع رؤية الدولة لتوسيع الرقعة السكانية والامتداد العمراني، مؤكدا على أن الشراكة مع الحكومة والقطاع المصرفي في مجال التنمية العقارية سيكون لها اثر إيجابى ومنفعة كبيرة لكلًا من الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن إقامة مثل هذه المشروعات الهامة تعمل على توفير مجتمعات سكنية مناسبة لمعيشة المواطن المصري، ، مشيرا الى ان شركة الأهلي – صبور حرصت على مدى سنوات عديدة على العمل في تنمية مشروعات سكنية ضخمة بأهم المناطق الاستراتيجية في مصر من أجل تقديم نموذج تنموي حقيقي يوفر سبل الحياة الأفضل لقاطنيها من خلال اندماج المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية.

ومن جانبه اكد شريف رياض ان الاتفاقية تتيح توقيع عقد حساب وسيط "ESCROW" بين البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي صبور بخصوص مشروع "KEEVA"، بحيث يقوم البنك بدور مدير حسابات المشروع من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية المتعلقة بالمشروع، وذلك تمهيدًا لترتيب الإحتياجات التمويلية لتنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد له، إضافة الى قيام البنك بدور تنظيم إيداع الإيرادات وتوزيعها على الشركاء الفعليين للمشروع، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى المصرى يسعى بصورة مستمرة إلى تطوير وتحديث خدماته ومنتجاته بما يتناسب مع احتياجات العملاء، مؤكدا على حرص البنك بشكل دائم على ان يكون شريكًا دائمًا فى نجاح كافة الأعمال والمشروعات القومية خاصة التي لها تأثير إيجابي على حياة المواطن المصري والتي تتيح توفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب بما يخدم الخطط التنموية للدولة.





كما أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته الكبيرة بإطلاق مشروع "KEEVA" بموقع متميز بمدينة السادس من اكتوبر فهو يطل على محور وطريق وصلة دهشور الجنوبية على مساحة 144 فدان وباستثمارات تقدر بـ 5 مليار جنيه ويتم تنفيذه على 4 مراحل وبعدد وحدات سكنية تصل الى 1.138 وحدة تتباين ما بين شقق سكنية وتاون هاوس وفيلات مستقلة بتصميم وطراز معماري يجمع بين العراقة والمعاصرة ومن المتوقع البدء في تسليمه النصف الثاني من عام 2023، مشيرا الى ان المشروع يقدم نموذجًا مختلفا للمشروعات السكنية الضخمة التى تعكس رؤية الشركة فى تقديم منتج عقارى تتوافر بها كافة عناصر الإستقرار ويتكامل بها المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية وتم تصميم المباني لتكون على إرتفاعات منخفضة مكونة من دور ارضى إلى جانب دورين علويين فقط، وتطل كافة الوحدات بالكامل على مجموعة من المناظر الطبيعية، كما تم تخصيص 18% من مساحة المشروع للبصمة البنائية، فى حين تشغل المساحات الخضراء والمفتوحة والحدائق والبحيرات الشاسعة وأماكن الترفيه والطرق 82% من المشروع مما يجعل من المشروع نموذج حضاري يوفر لقاطنيه الهدوء والراحة والأمان.





وأضاف الدكتور مازن حسن عبده ان المشروع يعد واحدًا من المشروعات العقارية الهامة والضخمة من بين عدة مشروعات سيتم تطويرها بالشراكة فيما بين الهيئة وشركات القطاع الخاص، كجزء من مساعى الدولة للتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص بالقطاع العقارى، وذلك لما تمثله هذه الخطوة من أهمية كبيرة فى دفع عجلة التنمية وإعادة الثقة بين القطاعين، ورفع كفاءة السوق وزيادة المنافسة بين الشركات مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف من مشروعات الشراكة مع شركات التطوير العقارى الخاصة تحريك القطاع، وإتاحة فرص استثمارية جديدة تساهم فى رفع معدلات التنمية وتعظيم حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقاري، مؤكدا على انه بموجب عقد الشراكة تحصل الهيئة على نسبة 40.5% من المشروع في حين تبلغ نسبة الأهلي – صبور 59.5% من المشروع.



