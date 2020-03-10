وزيرة الصحة تكشف حقيقة إصابة الأطقم الطبية بفيروس كورونا.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن الوزارة تتخذ إجراءات احترازية قوية جدًا للأطقم الطبية، ويتم إجراء التحاليل للأطقم الطبية أولًا بأول، مؤكدة أنه لا توجد أى حالة إصابة بفيروس كورونا أو أعراض بين أفراد الأطقم الطبية.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد منذ قليل، أن الوزارة استفادت من تجربة إخلاء المصريين فى ووهان استفدنا منها جميعًا وتدربنا فيها جيدًا ونجحنا فى إجلاء 302 مصرى من مدينة ووهان وكنا اول دولة تجلى رعاياها.





وأكدت أن إيطاليا تمر بمرحلة بها ذروة الإصابات بفيروس كورونا، وستنحصر قريبًا، بها إصابات عالية ولذلك يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للعائدين منها، موضحًا أنه كان هناك حالتا اشتباه فى إصابته بفيروس كورونا ولكن التحاليل أثبتت خلوهما من الفيروس.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بمؤتمر اليوم أنها حرصت على القيام بجولة فى الأقصر للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية فى الأقصر، مؤكدة أن مصر من أول 4 دول تحصل على الكواشف المتطورة للكشف عن فيروس كورونا.



