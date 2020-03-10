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أخبار العالم

حقوق الأقليات.. السعودية: إيران انشغلت بدعم جماعات الإرهاب على حساب مواطنيها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:15 م
مندوب المملكة في
مندوب المملكة في الأمم المتحدة
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محمود نوفل
أكدت المملكة العربية السعودية، أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان، أدى إلى حرمان مواطنها من حقه في التنمية، وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن والاستقرار.

جاء ذلك في كلمة عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان،  خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان في إيران)، أمام مجلس حقوق الإنسان. 

وطالب عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، إيران، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.

وأعربت المملكة عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران، فيما تتعرض له طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين من تمييز في عدد من الجوانب له الأثر البالغ في تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ومن أبسطها الحق في التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية.
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