حقوق الأقليات.. السعودية: إيران انشغلت بدعم جماعات الإرهاب على حساب مواطنيها

أكدت المملكة العربية السعودية، أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان، أدى إلى حرمان مواطنها من حقه في التنمية، وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن والاستقرار.





جاء ذلك في كلمة عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان في إيران)، أمام مجلس حقوق الإنسان.





وطالب عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، إيران، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.



