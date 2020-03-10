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أخبار العالم

السعودية: حالتا كورونا من مصر.. وهذه تفاصيل انتشار الفيروس في المملكة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 20 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوزارة أن متوسط أعمار المصابين 47 عاما.

وأوضحت أن 7 حالات منها قادمة من إيران و3 حالات من العراق و ثلاثة مروا بإيران والعراق و2 من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 114 ألف حالة في 115 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 64 ألف حالة حتى الآن، وبنسبة 56% من مجموع الحالات، كما بلغ عدد الوفيات 4000 حالة وبنسبة 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة.

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