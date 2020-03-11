AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يسجل 15.66 جنيه بالبنوك في تعاملات اليوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:40 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيى

سجّل سعر صرف الدولار في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب ما جاء بأسعار البنك المركزي المصري، علي هامش ارتفاعه بمعدل 7 قروش منذ يومين.

وسجل أدني سعر لـ الدولار ببنك الاستثمار العربي ليصل لـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، البركة" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر لـ الدولار في بنوك "الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي" لنحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 قروش.. نزيف جديد للدولار طوال أسبوع

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 15-2-2020

هبوط جديد للدولار.. انخفاض قرشين في نهاية تعاملات اليوم

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك..اليوم

استقرار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم

استقرار الدولار بالبنوك في أول تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

تميم عنده كورونا.. القرموطي يتصل بـ أمير قطر على الهواء وحارسه يغلق الهاتف في وجهه

تصيبك بمشاكل في القلب.. فاكهة احذري تناولها على معدة فارغة

شقيق نجمي الأهلي والزمالك: «دي بروين» يبهرني بين نجوم العالم

أمطار وسيول ومنخفض جوي.. الأرصاد تنصح المواطنين بعدم الخروج من المنازل.. فيديو

يجوز حنث اليمين في هذه الحالة.. البحوث الإسلامية يكشف عنها

كارمن سليمان ترتدي «الأسود» في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة