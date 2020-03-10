ورشة عمل عن المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن المنح المقدمة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية وحاضر فيها الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية.





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وقال الجيزاوى إن ورشة العمل تستهدف الهيئة المعاونة (معيدين - مدرسين مساعدين) وأعضاء هيئة التدريس وشروطها الجديدة لدراسة درجة الماجستير والدكتوراه ومهمات علمية لدراسات ما بعد الدكتوراه بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية يتخللها فترة سفره لليابان لعمل جزء من الدراسة بالجامعات اليابانية.

وأشار الجيزاوى إلى أن ورشة عمل تشمل تخصصات الدراسة بكليات الهندسة والعلوم والتجارة وتخصصات البيوتكنولوجى في جميع الكليات العملية مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على الاستفادة من التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجي وتطبيقاته.