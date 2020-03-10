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أمطار متواصلة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تحذر: حالة شديدة من عدم الاستقرار لمدة 3 أيام

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:56 م
امطار وعواصف
امطار وعواصف
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هاني حسين
قالت إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه تم إصدار بيان أمس بوجود حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر على أنحاء الجمهورية سوف تبدأ يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "نشهد أمطارًا شديدة الغزارة على السواحل الشمالية وتمتد للقاهرة ومدن القناة وتصل لحد السيول على خليج السويس ومناطق في شمال وجنوب الصعيد وسيناء".

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وأوضحت إيمان شاكر أن الأمطار سوف تكون متواصلة بداية من يوم الخميس وحتى يوم السبت طوال اليوم بما يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من المياه في الشوارع.

وأكدت إيمان شاكر "أرسلنا هذا البيان إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية والمحافظين لاتخاذ الإجراءات لمواجهة حالة عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية".

ولفتت إيمان شاكر إلى أنه "تم تعطيل الدراسة يوم الخميس المقبل في المدارس والجامعات حفاظا على أرواح المواطنين ومنع التكدسات المرورية".

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