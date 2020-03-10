محافظ الشرقية: تم إزالة 30 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك تعديات كبيرة على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية، موضحًا أن هناك تكليفات مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى بعدم البناء على الأراضى الزراعية.





وأضاف محافظ الشرقية خلال حواره هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المحافظة قامت بإزالة 30 ألف حالة تعد على الأراضى خلال عام 2016 وحتى اليوم.





وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة كان بها 72 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بعد عام 2011، وأوضح محافظ الشرقية أن الشهر الماضى تم إزالة 2000 حالة تعدى، وهناك حملات مستمرة لإزالة جميع الحالات التي لم تتصالح.





ولفت محافظ الشرقية إلى أن التعديات فى الفترة الأخيرة قلت جدًا وذلك بسبب الإجراءات التى تتم مع المعتدين.





وأكد محافظ الشرقية، أن هناك 26 ألف حالة تعد على الأراضى تقدمت للتصالح، وتم فحص 15 ألف حالة وهناك لجان يتم فحص الغرامات وطرق دفع الغرامة مرنة من جانب الدولة.