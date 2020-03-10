AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: تم إزالة 30 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:59 م
التعد على الأراضى
التعد على الأراضى الزراعية
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك تعديات كبيرة على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية، موضحًا أن هناك تكليفات مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى بعدم البناء على الأراضى الزراعية.


وأضاف محافظ الشرقية خلال حواره هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المحافظة قامت بإزالة 30 ألف حالة تعد على الأراضى خلال عام 2016 وحتى اليوم.


وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة كان بها  72 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بعد عام 2011، وأوضح محافظ الشرقية أن الشهر الماضى تم إزالة 2000 حالة تعدى، وهناك حملات مستمرة لإزالة جميع الحالات التي لم تتصالح.


ولفت محافظ الشرقية إلى أن التعديات فى الفترة الأخيرة قلت جدًا وذلك بسبب الإجراءات التى تتم مع المعتدين.


وأكد محافظ الشرقية، أن هناك  26 ألف حالة تعد على الأراضى تقدمت للتصالح، وتم فحص 15 ألف حالة وهناك لجان يتم فحص الغرامات وطرق دفع الغرامة مرنة من جانب الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

الموجة 15..إزالة 8 حالات تعد على أراض أملاك دولة بالشرقية

استرداد حق الشعب..إزالة 59 تعديا على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

استرداد حق الشعب.. إزالة 817 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة في المنوفية.. وإزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة بالخانكة في القليوبية

استرداد حق الشعب.. إزالة 65 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الفيوم.. و42 حالة في قنا

حق الشعب: إزالة 295 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

ترشيحاتنا

صدمة جديدة.. أعراض خطيرة لفيروس كورونا من هذه الدولة

مين الأجمل البنت ولا أمها.. إطلالات جريئة لـ هيفاء وهبى وابنتها فى عيد ميلادها.. شاهد

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

تشريح جثتين عثر عليهما مقتولين بـ15 طلقة داخل سيارة في القليوبية

محافظ الشرقية يكشف عن كارثة شاهدها بخصوص كورونا.. فيديو

رواندا تتخذ قرارا غريبا لمواجهة كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كوردن بلو وأرز مقلي وسلطة كول سلو

مهند حبيب السيسي.. أصغر مطرب كفيف وسفير للطفولة.. شاهد

أسعار جيلي geely في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور