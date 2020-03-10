نجم منتخب مصر يقود الشارقة للتتويج بالدوري الإماراتي لكرة اليد

توج نادي الشارقة اليوم، الثلاثاء، بلقب الدوري الإماراتي لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي الجزيرة، قبل انتهاء منافسات الدوري بجولتين.





وفاز الشارقة على الجزيرة بنتيجة 30-24، قبل جولتين من نهاية منافسات الدوري، ليحسم الفريق تتويجه باللقب للمرة الرابعة تواليًا، والرابعة عشرة في تاريخه.





وساهم علي زين نجم منتخب مصر لليد والمحترف في صفوف الشارقة في تتويج فريقه بالبطولة الإماراتية.





ويبلغ علي زين من العمر 30 عامًا، وبدأ مسيرته في النادي الأهلي، كما قاد منتخب مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد الأخيرة، على حساب المنتخب التونسي.